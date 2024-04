Carmen Pescador del Hoyo, sancionada por vestir pantalóns

O oficio número 604 asinado polo arquiveiro e instrutor resulta patético, quer nas opinións vertidas contra Carmen Pescador, quer nos razoamentos empregados, o léxico abafante e as sancións propostas

Luis Pescador del Hoyo, irmán da arquiveira, foi un reputado médico cardiólogo a quen durante a Segunda Guerra Mundial lle foi concedida a “Cruz del Mérito de la Orden del Águila Alemana” e, xa en 1967, a “Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil”. No ocaso da ditadura, Luis era un dos integrantes do “equipo médico habitual” que asinaba os comunicados onde se informaba da pésima saúde de Francisco Franco así como do remate da súa vida. Así que, como resulta evidente, non era un bolxevique nin un libertario. Pois ben, tamén Luis pasou polo filtro depurador e en 1938 – cando exercía como auxiliar na Facultade de Medicina da Universidade Central de Madrid – superou sen problemas toda investigación. Pero, no informe asinado o 14 de febreiro de 1938 pola Comisión Depuradora A de Zaragoza aparece unha grave acusación contra a súa irmá Carmen: “(...) su hermana Carmela Pescador del Hoyo, comunista y también perteneciente a la Institución Libre de Enseñanza (...)”. A sorte da arquiveira non podería ir a peor.

Pero, por outro lado e sobre todo, unha situación crítica sempre pode conducir ao abismo. Gómez del Campillo era un hábil investigador, todo hai que dicilo, e logrou atopar un expediente redactado en Madrid a principios de 1937 no cal as autoridades legais republicanas amosaban a situación de Carmen Pescador tras o inicio da sublevación militar. No texto podemos ler sobre ela: “Readmisión [no CFABA], pero no mencionarla. Está en León y no se tienen noticias de ella”. O instrutor Miguel Gómez del Campillo acababa de pechar o círculo e as simpatías republicanas de Pescador del Hoyo afloraban para desgraza súa.