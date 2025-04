A todas e a todos deste ajuda material e simpática.

Varias Jornadas do Ensino da Galiza se celebraram também no Castro sob o teu suporte logístico e económico.

Creio que na nossa história não existe uma figura tão magnânima e tão completa como tu. Somente citando a coleção da Recuperação da Memoria histórica da Galiza teríamos para fazer uma tese de doutoramento.

Fizeste tu sozinho o que devera ter feito um governo. Eu encontrei em ti um amigo, e um apoio importante das minhas primeiras publicações de criação literária, Vento de Amor ao Mar, A janela Aberta, Madeira de Mulher, Atlãntidae, O Mistério da Escada Interior, etc foram livros que tu generosamente deste ao prelo com selo do Castro, sem por nenhum inconveniente pelo que diz a respeito da normativa nem qualquer género de censura. Sempre estiveches presente nos atos de reivindicação galega e republicana fazendo esforços quando já a forças te faltavam. Como aquando a chegada dos restos de Castelao. Mantiveches-te do lado do povo protestando pola farsa que se estava a representar. Mália que alguém do Governo galego viera te procurar. Tu respostaches: “ O meu sitio é aqui, com o povo, não com as autoridades”. Sei-no porque eu estava ao teu carão.

Em ADEGA demos-te o primeiro Prémio Oxigeno ao mérito duma vida sendo eu daquela presidenta de ADEGA. Lembro aquele dia em que desaconselhavam viajar por mor duma forte nevada e geada, mas tu vieste ter connosco a Compostela para não desprezar o modesto, mas sincero reconhecimento que a nossa Associação fazia a tua grandeza. Eu orgulho-me de ser galega não somente por ter tido o privilégio de pertencer a esta Terra viçosa, rica, culta e antiga, mas também por partilhar a minha Patria/Matria com pessoas coma ti. Que marcam o caminho da dignidade da vida e do compromisso com a Terra e a Cultura.

Que o povo da Galiza nunca esqueça os teus trabalhos, esforçado cavalheiro da cultura, das artes e das letras.

Caro Isaac. A ti, bem haja.