Carta aberta a todas as galegas e galegos

Cal é a principal diferenza? Catalunya e Euskadi levan moitos anos tendo unha presenza importante no Congreso de partidos políticos propios, chamádelle Esquerra, Junts, Bildu, PNV... mais sempre houbo grupos propios que: (1) apoiaron a formación de gobernos para dar estabilidade ao conxunto do Estado, e (2) defenden sen cancelas de ningún tipo os intereses propios do seu territorio e obtiveron máis e mellores políticas. Pola contra, nós nunca tivemos un grupo propio galego e, cando houbo esa posibilidade tras as eleccións xerais de decembro de 2015, En Marea, con Yolanda Díaz de deputada, fixo caso omiso do seu compromiso electoral prestando acatamento ás esixencias de Podemos. Isto repetiuse en febreiro de 2019 votando a favor dos peores orzamentos xerais do Estado para Galicia en moitos anos. Daquela, tan só Alexandra Fernández votou pensando en Galicia, e hoxe segue traballando por e para nós como deputada do BNG no Parlamento Galego. Grazas Alexandra!

O traballo feito polo goberno de coalición foi inxente e moi bo. Mellorable? Por suposto. Insuficiente? Nalgunhas cousas seguro que si, mais o resultado xeral coido que foi positivo

España ten mudado, evolucionado e mellorado moito nos últimos anos. Creo, sinceramente, que ninguén pode negar que isto foi así, moi especialmente, nos últimos catro anos, malia vivir unha pandemia mundial, unha erupción volcánica, consecuencias derivas do cambio climático (nevadas inxentes, inundacións e temporais múltiples e máis virulentos, etc.) e volver falar dunha guerra no seo de Europa. Por iso cómpre dicir claramente que o traballo feito polo goberno de coalición foi inxente e moi bo. Mellorable? Por suposto. Insuficiente? Nalgunhas cousas seguro que si, mais o resultado xeral coido que foi positivo.