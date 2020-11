Carta aberta aos meus camaradas depresivos

En 2019, despois do meu glorioso verán de cobaia no Hospital do Mar de Barcelona, volvín a Galicia feito un touro, sen tomar ningunha das 11 pastillas fixas que tiña prescritas o día só uns meses antes. Fixen o camiño de Ponferrada á miña casa de Compostela en sete días. Pero o confinamento escaralloume. Rompeume o ritmo. Deixoume sen o meu Prozac, como graficamente di Mariona, a miña masaxista de Barcelona. E quedei en branco no Via Lliure o pasado 6 de setembro, sen que se notase en antena e mentres Beth, a miña antiga e brillante terapeuta do Hospital do Mar, que estaba a escoitar o programa, conseguía polo menos que o sufrimento fose menos intenso. Pero disparouse e foi horrible. Uns días despois pasei dúas horas nun banco da Gran Vía de Barcelona sen saber onde me atopaba, aínda que en realidade estaba diante do sitio ao que ía.

É moi difícil entender o que se sofre coa vella compañeira se non se tivo a desgraza de recibir a súa visita. As mulleres polo xeral adoitan a comprendelo mellor que os homes, aínda que é un principio xeral non moi exacto. Teño unha amiga que padeceu unha depresión deste tipo, de lagoas cerebrais aínda que menos intensas, e despois un cancro de colon. Para a miña sorpresa, sostén que a primeira doenza foi moito peor. Dependerá de cada un e do tipo de enfermidade, pois cun cancro de páncreas, por exemplo, non sería quen de facer a comparanza.