Carta aberta do STEG aos asinantes do Acordo da Miseria

As propias organizacións sindicais asinantes deste grande Acordo recoñecen cos seus esforzados cálculos que estas cifras están ben lonxe do que precisa o ensino público galego

–O STEG sinalou no seu momento, e volve facelo agora, que ese Acordo nacía morto, pois ademais dos escasas garantías de cumprimento, o feito de saírse do consenso sindical mínimo coas organizacións non asinantes, facilitaba tamén o seu incumprimento posterior por parte da Consellería e, pola contra, dificultaba unha resposta contundente cando isto sucedese, como así está a acontecer. Cabe recordar que a Consellería ten asinado un acordo de interinas que incumpre sistematicamente, como saben de sobra centos e centos de substitutas que cada 30 de xuño van ao paro.

–Agora, no canto de asumir a súa responsabilidade neste despropósito, estas tres organizacións dedícanse a ironizar sobre supostas rectificacións pola nosa parte. Pero non é así. Abonda cun exemplo moi sinxelo: o STEG tampouco é partidario do Decreto de Plurilingüismo (Decreto que levamos, por certo, aos tribunais) pero todo o mundo pode entender que non por iso deixariamos de defender o seu cumprimento se alguén pretendese, por caso, que o 70% das materias se impartisen en castelán, saltándose a legalidade vixente. Como defendemos que se respecte o catálogo de unidades en vigor para Educación Primaria sen que iso signifique que nos pareza abondo para as necesidades reais do ensino público galego.