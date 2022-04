Carta do Apóstolo Santiago aos benqueridos irmáns da Casa de Galicia de Montevideo

Non hai excusas, o enterrador foi Alberto Walter, aínda que tivese cómplices na Directiva e tamén no ministerio de Saúde Pública

Vedes que escribo a carta en idioma galego xa que despois de tantos séculos en Galicia case esquecín a miña lingua materna que era o arameo. Eu era pescador no chamado Mar de Galilea, realmente é un lago, e non tiven estudos de ningunha clase. Así que para min o hebreo é unha lingua descoñecida. Coido é axeitado que use o galego xa que a maioría dos asociados sodes descendentes da emigración galega. Estou desconcertado e non me cabe na cabeza que ninguén soubese de que se estaba a roubar o legado emigrante. O responsable máximo da desfeita está perfectamente identificado xa que foi o último presidente e chámase Alberto Walter. Aquí a cousa é grave pois vai ser que houbo intención de pechar a Casa de Galicia por parte de quen tiña o deber de manter a actividade e xestionar con eficacia e transparencia. Alberto Walter foi elixido para mellorar o funcionamento dunha mutualista (asistencia médica) con máis de 44.000 asociados e foi quen a pechou. Non hai excusas, o enterrador foi Alberto Walter, aínda que tivese cómplices na Directiva e tamén no ministerio de Saúde Pública.

Poida que un santo non sexa o máis indicado para afondar nas causas que levaron ao peche da Casa de Galicia xa que non sei nada da economía uruguaia pero podo asegurar que esta estafa non é consecuencia do aumento do dólar no Uruguai. Son da opinión de que en Alberto Walter, xúntase en aliaxe, un sinvergüenza e un traidor. A mestura de operacións crediticias irregulares (algunhas totalmente ilegais) coa traizón aos devanceiros é un veleno moi forte. A súa ambición desmedida fíxolle considerar que o legado social é para o seu beneficio particular. É moi triste ter que recoñecer a impotencia dos asociados diante da escura manobra que deixa a milleiros de persoas sen asistencia médica. É unha vergonza. O reparto de socios en varias mutualistas da capital é unha ofensa a memoria dos loitadores emigrantes que suaron para deixar en herdanza un fogar no que sandar as feridas do corpo e tamén as do espírito. Sinto moita dor pero pouco podo facer. Se ías ata a sede de “18” podías gozar coa fermosa escultura en madeira policromada do xenial cambadés Francisco Asorey que, por certo, ten un nome moi do meu agrado: A Santa.