Casado atrapado no seu labirinto

Poucos analistas dubidan do feito de que a convocatoria anticipada das eleccións ás Cortes de Castela e León non foi a consecuencia directa dunha crise grave de gobernabilidade nesa Comunidade Autónoma senón que foi unha decisión adoptada por Fernández Mañueco para facer realidade o dobre obxectivo estabelecido por Pablo Casado dende a rúa Xénova: amortecer o papel relevante que vén desempeñando Isabel Díaz Ayuso e alimentar a idea dun cambio de ciclo electoral que debería finalizar co desexado acceso do líder máximo do PP ao despacho da Moncloa.

Os resultados desta operación electoral non se corresponderon, finalmente, coas pretensións de Mañueco e Casado. O PP ficou atrapado nunha dependencia plena de Vox

Semellante estratexia supoñía alterar a lóxica que inspirou o nacemento e posterior funcionamento do Estado das Autonomías. As Asembleas lexislativas e os gobernos das CC. AA. teñen como función prioritaria exercer con eficacia e con eficiencia as competencias que foron asumindo ao longo das últimas décadas. Subordinar tal finalidade á consecución dunha vantaxe partidista a curto prazo non se compadece co respecto que debería existir ás regras non escritas dun sistema democrático de calidade.

Os resultados desta operación electoral non se corresponderon, finalmente, coas pretensións de Mañueco e Casado. O PP ficou atrapado nunha dependencia plena de Vox se quere asegurar unha mínima estabilidade gobernamental. Obviamente, esta opción terá consecuencias importantes nas dinámicas da política española, supón un risco para o futuro político do actual presidente do PP e suscita explícitas inquedanzas entre os socios europeos deste partido. Os primeiros indicios apuntan a que Pablo Casado non é capaz de atopar unha saída do labirinto no que se meteu.