Castañas en Galicia: dos zonchos aos magostos

Alí, no día de Defuntos, vivía eu un dos momentos máis felices da miña infancia polo colar de zonchos, de castañas cocidas con pel, que a miña nai confeccionaba

Sexa ou non certa aquela crenza, por fas ou nefas as castañas chegan en setembro e viven o seu apoxeo nos meses seguintes, co Defuntos e o San Martiño. Porque son un froito estacional -rutina solar coa que aínda non acabou esa globalización que permite consumir tomates en febreiro- e que nos leva a evocar o outono e a chegada dos primeiros fríos. Alí, no día de Defuntos, vivía eu un dos momentos máis felices da miña infancia. Non o digo, claro está, pola obrigada visita ao cemiterio, onde miña nai dirixía as oracións en recordo dos nosos familiares ali enterrados. E iso que falo do fermoso cemiterio de Ortigueira, situado nun extremo da vila, no alto dun pequeno promontorio, a punta de Requeixo, rodeado case por enteiro polas augas mansas da ría ortegana. Un cemiterio luminoso, si, que recomendo visitar, e que está presidido polo mausoleo masónico de Fidel Villasuso, un acaudalado indiano fundador do Banco Hispano Americano.