Catro anos de movemento

A Plataforma de Pensionistas de Compostela é parte do “Movemento de Pensionistas” desde febreiro de 1918. Catro anos de activismo, participando das mobilizacións unitarias e concentrándose cada primeiro luns de mes na Praza do Obradoiro, agás os que a pandemia obrigou a suspender. Catro anos reivindicando un Sistema Público de Pensións xusto e solidario que non estea permanentemente ameazado, mais uns Servizos Públicos que cubran de maneira universal as necesidades de todas as persoas maiores. Un longo camiño no que o movemento tivo atrancos e inimigos. Cuestións que toda loita social ten que aprender a identificar e superar. Malia a todo, o Movemento de Pensionistas foi capaz de conseguir algúns avances e, sobre todo, evitar retrocesos.

A reforma acordada no Pacto de Toledo foi resultado da presión do propio Movemento de Pensionistas contraposto a presión dos mercados implícita nas condicións de Europa para liberar os fondos. Aínda que asinara a representación social máis sistémica escoitada no Pato de Toledo: os sindicatos estatais CCOO e UGT, se realmente houbo algún avance debeuse a latente ameaza da mobilización das persoas pensionistas organizadas nas plataformas. Por suposto, hai que ter en conta o contexto político que permitiu matizar o neoliberalismo salvaxe: a estratexia europea para afrontar esta crise con políticas algo máis sociais e coincidir no Estado un goberno progresista.