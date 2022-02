Celadores, satélites e libros raros

Teño nas mans un libro que garda tamén relación co Hula, porque unha das autoras, Xiana Arias, é filla doutra compañeira, Rosa Rego. O primeiro que destaca é o deseño da tapa, contratapa e das lapelas, que en conxunto e despregadas debuxan un mosaico de liñas e letras grandes que conforman a última palabra do título, O ano do tigre, sobre fondo amarelo; nunha demostración de respecto e sensibilidade pola arte, nun vezo para abrir e ler. Os outros autores son Lucía Aldao, Patricia A. Janeiro, Carlos Lixó e Ismael Ramos. A editora, Berta Dávila, defíneo como un libro breve e raro; algo que eu xa celebro, canso de tanta estandarización e reducionismo temático e formal. Un texto que, prosegue, acabou sendo un lugar atemporal que recolle diferentes maneiras de imaxinar o mundo posible a través da literatura. Neste punto, xa rendido, ábroo, paso tres páxinas de fondo negro e entrégome a ler; para proxectar o que imaxino posible, guiado polas autoras e disposto a enfrontarme ó tigre, ó futuro.

Sen dúbida estes relatos curtos foron escritos para Jesús Méndez Senande, que imaxinou que era posible comunicarse co mundo no ano do tigre de 1962, e xa antes, desde un lugar do planeta afogado pola ditadura e as necesidades. Namentres o xeito de traballar no rural era case medieval, el pensaba nos satélites e calculaba a órbita para poder conectarse.