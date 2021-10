Centenario do nacemento de Antón Tovar

Toda a obra creativa de Antón Tovar, feita de sentimento e sinceridade, de fermosura e vida, conforma unha auténtica autobiografía, externa e interna, máis explícita nos libros de memorias

A Limia faise paisaxe de voces e imaxes amigas en que se vén serenar a alma mancada do creador da Pereira. O paraíso limiao de gozos e ilusións infantís é un dos destinos máis visitados por evocacións e lembranzas enfiadas no silencio do cuarto íntimo da reflexión existencial. Os nons, os berros en voz baixa e a nada destemida, os calados esconxuros e os aguzados esgutíos que animan os bugallos, os camiños de terra da memoria, as canas lenes dos salgueiros, as fendas dos pacientes carballos, as nichas floridas da patria das emocións. Palabras labradas co arado do que turra xugada de bois marelos, o Querer e o Saber, dan colleita eterna para os moradores do territorio.

A Pereira, capital da animación e da prosperidade, desperta a envexa dos lugares da contorna. A Pereira animada, dun tempo case sen tempo, tempo de harmonía, de acougo, devalando devagar, a paso de boi. As horas pasan calmas e gratas na infancia-adolescencia, atalaia desde a que o ollar albisca a quietude da chaira fascinante e dos xigantes bois pétreos que a gardan, o andar do formigueiro humano á procura da vida para o tempo das augas. Abrazo de luz ardente co sol venerado, que quenta corpos e almas.