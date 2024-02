Chicharrón : O que nos queda por non dicir

Circulan por O que nos queda por non dicir unhas desconsoladas correntes -circulares no tempo- que o conectan intimamente co seu anterior traballo: a traxedia da perda do ser querido que asoballaba todas as capas de Erosión tórnase en saudade e nostalxia pola ausencia

Abundan tamén no álbum pequenas sorpresas coma a improvisada colaboración lo-fi do fillo de Mara e Alberto ao final de Instante de area ou a exquisita incursión no chamber-pop orquestral coas cordas que aloumiñan Con vocación de soidade, unha peza capaz de conmover ao máis bravo. Pero non todo vai ser preciosismo. O disco tamén ten espazo para os Chicharróns máis raibosos, fillos do noise dos 90s. Eses que atopan reconforto entre o ruído e o desasosego. É o caso da acelerada Beleza e soidade e a desesperada coda de Fusión de desexos, exemplos ambas de que a beleza pode atoparse tamén no que se creba e que, como cantan na propia Con vocación de soidade, é posible “pintar a escuridade na luz”.

Circulan por O que nos queda por non dicir unhas desconsoladas correntes -circulares no tempo- que o conectan intimamente co seu anterior traballo: a traxedia da perda do ser querido que asoballaba todas as capas de Erosión tórnase en saudade e nostalxia pola ausencia en pezas coma Intervalo de desolación (“oxalá que estiveses aquí, oxalá que me vises agora, oxalá que me vises feliz, oxalá que me vises orgullosa”) e Mito efémero (“Xa te botei de menos, como todos os anos”). A música, de novo, como catarse curadora para os que están a ambos lados do amplificador. Os que conmoven e os conmovidos. Os que escoitan e os escoitados.