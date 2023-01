Mais estamos en tempos nos que parece que o mellor que se pode facer é non empeorar moito. Tempos curtos de miras, unhas miras que é necesario ampliar. Ampliar para que caibamos todos, para que as melloras non queden concentradas nuns poucos. Xa se sabe o da media: din que melloramos se un, o un por cento suma 100 máis do que sexa mentres os outros 99 % perden cada un o 1 que tiña; en total, gañouse 1, pero 99 están moito peor que estaban. Por iso a necesidade de coidar o común (de coidarnos en común), o comunitario, que na nosa sociedade en xeral está xestionado baixo o epígrafe de 'público', e moitas veces esas institucións públicas actúan con propiedade, como se fosen unha entidade máis, privada, ó servizo de alguén, particular, e non ó servizo de todos, común.

Cinco anos. E os que fagan falta. A xente imos pasando, uns van, outros achéganse. Pero non son as pensións, somos nós. En Ribadeo, en Galicia, no estado. Nós. Inclúete. A sociedade somos nós