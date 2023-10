Cinco anos de voces graves. A exposición da Plataforma Pensionistas Compostela

Máis que un relato do movemento, que en marzo cumprirá 6 anos de activismo, é tamén unha reflexión cívica e colectiva. A declaración dunha vontade. Unha resposta necesaria a tanta intoxicación

Como cantamos todos os primeiros luns de mes na Praza Obradoiro, “os dereitos son conquistas, nunca foron concesións”. Seguimos erguendo as nosas voces graves en defensa do Sistema Público de Pensións: para dicir non aos Plans de Pensións de Emprego con fondos públicos, para esixir que os case 10 millóns de persoas pensionistas estean política e socialmente representadas, que as pensións mínimas acaden os 1080 Euros, que se faga dunha vez a auditoría das contas da Seguridade Social aprobada no Congreso, que se blinden as Pensións na Constitución, que desapareza a fenda de xénero existente... Segue sendo necesario erguer a nosa voz grave, aínda que os medios de comunicación non lle dediquen a atención e o espazo que un dereito universal como as pensións merece. Resulta difícil criminalizar a un movemento de persoas maiores con voces e palabras graves, por iso optan por silencialo no posible e ir creando un estado de opinión poñendo altofalantes a economistas e organismos dependentes de entidades financeiras, cando non é o director do Banco de España é Fadea, financeiros, goberno ou organizacións sistémicas para as que os movementos sociais son molestos. Sempre voces que alarman sobre a sustentabilidade do sistema e poñen o acento no incremento de pensionistas, na lonxevidade, etc. Nunca na redistribución, no sistema impositivo ou no incremento da produtividade. Cantas veces podemos ver ou oír a voces autorizadas como Miren Etxezarreta por exemplo?. Todos os debates que se lanzan son para favorecer os intereses dos plans privados, para impulsalos. O Acordo Xeral sobre o Comercio de Servizos (AXCS) asinado en 1995, ten o obxectivo de liberalizar o comercio de servizos a escala mundial. A OMC integrada por 151 Estados, incluíndo a toda a Unión Europea, di explicitamente que o financiamento público é un elemento de distorsión do mercado. O obxectivo é a liberalización dos servizos e non cesan no empeño.