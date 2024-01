Colimbos ou movellas

As guías e manuais ornitolóxicos hai tempo que resolveron a ineptitude dos nosos lexicógrafos, denominando “movellas” (en portugués: mobelhas) as aves da familia Gaviidae e “mergullóns” (en portugués: mergulhões) ás da familia Podicipedidae

O Gran Dicionario Xerais da Lingua tamén recolle ámbalas denominacións, como tamén os desfasados “colímbido” e “colimbiforme”, asignando o xénero Gavia a “colimbo” e a especie Gavia Immer a “movella” pro sen relacionar ámbolos vocábulos. E o dicionário Estraviz dá tanto no cravo coma na ferradura: recolle “colimbo”, cunha descrición xeral da ave pro sen dar nome científico, e tamén “mobelha”, con dúas identificacións, a de Gavia immer e a de Phalacrocorax carbo; porén, tamén recolle especificamente os nomes das cinco especies de movella: “mobelha-de-bico-amarelo” (Gavia adamsii), “mobelha-de-garganta-preta” (Gavia arctica), “mobelha-do-pacífico (Gavia pacifica), “mobelha-grande” (Gavia immer) e “mobelha-pequena” (Gavia stellata), que son os mesmos do portugués. E finalmente o Dicionario Rinoceronte castelán-galego recolle como tradución principal do colimbo castelán: “colimbo”, aínda que tamén inclúe “movella” como sinónimo e traduce os nomes de tres das especies: colimbo ártico > colimbo ártico, colimbo chico > colimbo pequeno e colimbo grande > colimbo grande, mais polo menos asigna a ave ás gaviformes –no seu descargo hai que dicir que a base deste dicionario é o “dicionario castelán-galego da RAG”–.

Ende ben, as guías e manuais ornitolóxicos hai tempo que resolveron a ineptitude dos nosos lexicógrafos, denominando “movellas” (en portugués: mobelhas) as aves da familia Gaviidae e “mergullóns” (en portugués: mergulhões) ás da familia Podicipedidae. Xa no 2010 Silverio Carracedo demostrou a pertinencia de “mobella” como denominación de Gavia spp. no seu artigo: “Precisión ornitóloxica 2: mobella, non *colimbo” publicado en “Un idioma Preciso, nº142, da USC”. Por favor consulten estes, mesmo a deostada –moitas veces inxustamente– wikipedia galega, namentres os lexicógrafos da RAG sigan sen consultar as denominacións de flora e fauna con asesores científicos.