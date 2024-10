Colón, ADN: a verdadeira orixe?

A filiación xudía do Colón non ten nada de novo: xa a propuxera Salvador de Madariaga e expandíraa o famoso caza-nazis Simon Wiesenthal. O que me emociona en xeito definitivo é o rigoroso método deses científicos para excluíren o candidato tradicional xenovés: eu coido que o reforza

Non escribo isto por vindicar o Colón galego, cousa que o meu libro non facía. Hai moito máis.

A inxenua técnica da produción foi a da progresiva eliminación de candidatos até chegar a un the winner is… Para acadar con suspense ese final entremeten algúns ignotos (Espinosa de Henares, os agotes navarros) para desembocaren nun Colón hebreo: «rasgos compatibles con origen judío», sen outra explicación; e unha mentira manifesta: «el ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo, en el Mediterráneo occidental». No ehpañó, faltaría máis. Seguramente de Valencia, declara no mesmo documental, oufano e gratuíto, o gañador.

Ter trazos compatíbeis en absoluto asegura identidade. A filiación xudía do Colón non ten nada de novo: xa a propuxera Salvador de Madariaga e expandíraa o famoso caza-nazis Simon Wiesenthal. Eu de ADNs nada sei. Mesmo así, vivo na seguridade de que esa proba é incapaz de determinar etnia ningunha con seguridade, ao máis unha relativa probabilidade: non existe un ADN xudeu, un de tecedor tampouco, non hai un ADN mediterráneo, moito menos mediterráneo occidental. Aí está a costa das Galias, que os astutos realizadores eliminan expeditivos con que «no existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés». O seu Cazeneuve-Coullon non ten menos méritos que os sobreditos.

Non tiñan decidido de antes un gañador que encubrise ben os països cataláns, sen se decantaren por un concreto. Non o inseriron a calzo, verdade?

Con todo, o que me emociona en xeito definitivo é o rigoroso método deses científicos para excluíren o candidato tradicional xenovés: eu coido que o reforza. Tras daren por seguro que era xudeu, o gañador do premio explícanos que en Génova los judíos fueron expulsados en pleno siglo XII, de onde o documental conclúe categórico a imposibilidade dun Colón xenovés se «en Génova no había judíos en el siglo XV». De súpeto esquecen os conversos que eles mesmos mencionan?

