Como medir a relevancia das débedas publicas

Non menos relevante é a que se destinan os ingresos por débeda. Un destino marcado polas tres opcións anteriores. Asi mentres Estados Unidos e Gran Bretaña, que non se ven premidos polos servizos da débeda, poden destinala maior parte dos ingresos a gasto social e investimento produtivo, os estados do Sur e da Unión Europea vense obrigados a destinar unha parte moi relevante dos ingresos por débeda a pagalos servizos da débeda. No caso dos primeiros, “como media dende 1996, o servizo da débeda pagada drena anualmente de 250 a 350 mil millóns de dólares dos que entre 160 e 215 son devolucións de capital, para os bancos privados, especuladores financeiros, e os Estados mais industrializados” (ERIC TOUSSAINT: “La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos”): . Pola sua parte nos estados da eurozona, aínda que varia segundo os estados (mentres a Alamana lle custa financiala súa débeda uns 40.000 millos de euros de media anual a Italia 100.000 millóns) os servizos da débeda lévanse unha parte moi relevantes dos seus orzamentos (DANIEL MILLET, ERIC TOUSSAINT: “La deuda o la vida. Europa en el ojo del huracan). Unha situación de dependencia financeira que coloca a estes estados nunha espiral da que non dan saído. Así, por caso, os países do Sur global teñen devolto mais de seis veces o que debían para atoparse catro veces mais endebedados.

As débedas (pública no caso dos estados da eurozona, externa e interna no estados do Sur global) son un mecanismo moi sutil de dominación dos pobos polos mercados financeiros e tamén as grandes potencias promotoras da mundializacion neoliberal

As situacións anteriores levan tamén a que medre o peso da débeda nos orzamentos públicos condicionando dese xeito as políticas públicas. Un crecemento que se produce a pesares de que en moitos casos se teñan pagado, en xuros e amortizacións, moito mais do valor inicial das débedas. As taxas de xuro que se aplican aos reembolsos dos capitais pedidos prestados a banca privada chegan a seren tan elevadas para os estados que non teñen unha banca pública que os financie que deben incrementar sistematicamente o seu endebedamento para poder pagar as súa débedas. Contraen novas débedas para devolvelas antigas. Si isto sucedía inicialmente so no estados do Sur global mais tarde pasaría con non poucos estados da Eurozona (Grecia, España, Portugal, Italia....) tamén ameazados pola estafa das débedas. Mentres Estados Unidos, como sinalaba antes, non destina ao pago dos servizos da débeda mais do 6% do seu orzamento federal a pesares de ter unha débeda moi superior.

Como conclusión final subliñar que as débedas (pública no caso dos estados da eurozona, externa e interna no estados do Sur global) son un mecanismo moi sutil de dominación dos pobos polos mercados financeiros e tamén as grandes potencias promotoras da mundializacion neoliberal. Unha dominación que tanto supón un continuo drenaxe de enormes recursos para as caixas fortes dos acredores internacionais (maiormente grandes bancos) como permite as elites gobernantes (OCDE, FMI, BM. Unión Europea) impoñer o relato neoliberal dos axustes coas consecuencias económicas e sociais xa coñecidas.



