Como o capital privado se converte no dono do público

A Xunta de Galicia segue o guión neoliberal de irlle entregando ao capital privado cada vez mais servizos e activos públicos o que leva a que neste pais o capital privado se estea convertendo no “puto amo” do público e do social

Como sinalaba nun artigo anterior a Xunta de Galicia segue o guión neoliberal de irlle entregando ao capital privado cada vez mais servizos e activos públicos o que leva a que neste pais o capital privado se estea convertendo no “puto amo” do público e do social. Se nese artigo me centraba no caso da sanidade pública agora quero subliñar que esta practica se está estendendo a maioría das políticas públicas pero destacando entre elas as que teñen que ver co estado de benestar: sanidade, ensino, maiores, familia, desemprego, exclusión social...... Unha práctica que está colaborando ao despoboamento de moitas áreas do pais: un pobo sen centro médico, sen escola, sen centro de día públicos é un pobo morto.

Unha das razóns que explican o éxito inicial do neoliberalismo, que logo se convertería nunha longa crise, foi a súa capacidade para convencer as maiorías de que os fallos recorrentes do capitalismo non eran debidos ao mercado senón ao excesivo peso do público o que levou a ineficacia e ao desperdicio: “o Leviatán transformárase nun monstro”. Un dogma de infravaloración do público que non so sería adoptado polas dereitas senón tamén por moitas das esquerdas como por caso as coñecidas como “terceira vía”.