A teoría de elección pública: o caso da sanidade

Hai un mercado competitivo para os servizos públicos?

O obxectivo destas reformas era, segundo os seus defensores, “producir un NHS mais eficiente e rendible, mediante a introdución de elementos de mercado na asistencia sanitaria”(M.M.), pero a realidade puxo en evidencia que o NHS non se volveu nin mais rendible nin mais eficiente por que, como ben subliña a autora repetidamente citada neste artigo, “as reformas da sanidade orientadas ao mercado non aprecian a evidencia de que non existe tal cousa como un mercado competitivo para eses servizos; os contratos duran varias anos e son concedidos a un pequeno número de empresas que chegan a dominar o mercado da externalización. Na realidade esas empresas convértense en especialistas en conseguir contratos co sector público en distintos eidos nos que teñen unha experiencia similar. En consecuencia, o mercado atópase moi concentrado e a diversidade das tarefas fai difícil obter un resultado que xunte calidade e eficiencia en tódolos servizos prestados” (M.M.). As evidencias acaban mostrando como a presencia do sector privado na sanidade pública, Galicia é un caso de libro, supón redución na calidade da asistencia cuxos custos son pagados polo sector público coa agravante de que en non poucos casos deben cubrir tamén as perdas cando o sector privado non cumpre cos seus obxectivos.

Este sistema supón tamén, como o Consello de Contas ven de poñer en evidencia co Hospital de Vigo, que o custo final dos contratos é moi superior ao valor real dos activos subxacentes e varias veces superior ao estimado inicialmente. Tamén son sistematicamente mais caros que se foran financiados polo erario público. Estas experiencias na sanidade, que se poden estender a outros servizos públicos, deixan en evidencia que a defensa de que o privado é bo e o público é malo non resiste o contraste coa realidade. Galicia non é mais que outro exemplo.

P.D.: Queda para outro artigo a análise de como este tipo de sistemas de xestión do público, ademais de incrementar os custos para o público, conducen a que finalmente os servizos públicos queden en mans de oligopolios que rematan converténdose nos “putos amos” do negocio.

Lectura recomendada: “”El valor de las cosas...” Mariana Mazzucato.