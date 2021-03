Como ser anticapitalista no século XXI: o legado de Erik Olin Wright

Así,no capítulo primeiro expón as razóns polas que deberíamos selo. Todos somos conscientes da enorme capacidade de creación de riqueza e benestar que achegou o capitalismo a milleiros de millóns de persoas ao longo dos últimos douscentos anos.

Porén, este sistema económico, asentado sobre dinámicas perversas (un mercado distributivo imperfecto, unha estrutura de clases que favorece a explotación estrutural ao servizo dos intereses da propiedade privada do capital), é incapaz de repartir de xeito igualitario a riqueza que é quen de criar, e de respostar satisfactoriamente á aguda crise ambiental que provoca.

Para EOW, as razóns de oporse ao capitalismo recaen tanto en consideracións sobre os intereses materiais das clases explotadas, como en consideracións sobre os valores morais que importan.

Para EOW, as razóns de oporse ao capitalismo recaen tanto en consideracións sobre os intereses materiais das clases explotadas, como en consideracións sobre os valores morais que importan. No entanto, debido á existencia de posicións contraditorias dentro das relacións de clase, EOW considera un erro centrarse apenas nas primeiras consideracións, agardando que as clases subalternas encontren a verdadeira consciencia de seu, dos seus verdadeiros intereses materiais de clase, tal e como fixo durante moito tempo o marxismo clásico. Ao contrario, defende tamén a necesidade de defender un cadro de valores morais –un encadramento normativo – sobre o que asenten con solidez as perspectivas emancipatorias anticapitalistas.

EOW asenta a súa crítica moral contra o capitalismo nunha estrepia de valores fundamentais, cuxos antecedentes se retrotraen á Revolución Francesa:

Igualdade/equidade: “nunha sociedade xusta, todas as persoas terían en xeral igualdade de acceso aos medios materiais e sociais necesarios para levar unha vida próspera”. Complementada coa seguinte fórmula de xustiza interxeracional: “As xeracións futuras deberían ter acceso aos medios sociais e materiais necesarios para levar unha vida próspera polo menos na mesma medida que a xeración presente”.

Democracia/liberdade: a unión de ambas ideas reflicten a centralidade (tamén expresada por outro posmarxista senlleiro, Cornelius Castoriadis) dun valor subxacente, o valor da autonomía ou autodeterminación: “nunha sociedade plenamente democrática, todas as persoas terían en xeral igual acceso aos medios necesarios para participar de maneira significativa nas decisións que se tomen sobre cousas que afectan á súa vida”.

Comunidade/solidariedade. Este par “expresa o principio de que os seres humanos deberían cooperar entre sí non só polo que receben persoalmente, senón tamén por un compromiso xenuíno co benestar alleo e por un sentido da obriga moral consonte á cal axir así é o correcto”.

Esta estrepia de valores é axeitada para avaliar e inspirar accións moralmente esclarecidas en calquera institución ou estrutura social. Daí a súa importancia á hora de diagnosticar e criticar o capitalismo. Pois o anticapitalismo fundaméntase en grande medida na afirmación de que é o propio capitalismo, como forma de organización económica, o que impede de xeito estrutural a realización máis acabada posible desta estrepia axiolóxica.

Esa é a tarefa que aborda o capítulo dous: sinalar como este sistema económico, malia promover formas limitadas destes valores, atranca sistematicamente a súa realización plena, ao xerar formas inxustas de desigualdade económica, democracias limitadas, rangos de liberdade heteroxéneos, e un individualismo competitivo que desgasta inexorablemente o sentido do benestar colectivo.

Fronte aos escépticos que consideran que contra o capitalismo non hai alternativa (os seguidores do TINA, “there is no alternative”, acuñado por Margaret Tatcher), o capítulo III dedícase xa a despregar as distintas formas através das cales podemos “ser anticapitalistas”.

É importante aclarar neste momento que a filosofía do cambio social que inspira a EOW relega a un segundo plano o cambio per saltum vacui das revolucións, tan querido pola tradición marxista maioritaria do século XX: “o que precisamos é unha interpretación das estratexias anticapitalistas que evite tanto o falso optimismo das ilusións (revolucionarias ou “ruturistas”, engadimos nós) como o incapacitante pesimismo que plantexa que a transformación social emancipadora está fóra do alcance estratéxico”.

A interpretación proposta por EOW consiste en combinar axeitadamente cinco lóxicas estratéxicas de oposicion anticapitalista: