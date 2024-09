Comunicar é transformar

O éxito recente do BNG non se debe a concesións ideolóxicas, como algúns queren facer crer. Conseguimos conectar mellor coas preocupacións reais da xente mediante unha comunicación clara e efectiva, con moito traballo institucional e orgánico, sen esquecer as rúas

Sería un erro pensar que repetir os postulados históricos, sen máis, basta para transformar a realidade. Abrazar un discurso ideolóxico e lanzar consignas desde redes sociais ou parlamentos non vai espertar, de súpeto, a conciencia nacional no pobo galego despois de décadas de silencio.



A mobilización é fundamental, pero debe ir acompañada dunha organización forte e dunha comunicación clara que explique por que loitamos. Non chega con facer ruído: debemos demostrar que o BNG é unha verdadeira ferramenta de transformación social. Para iso, precisamos un discurso firme, sen diluír as nosas ideas, pero que sexa claro, comprensible e, sobre todo, transformador.



Como dicía Paulo Freire: “A educación non cambia o mundo, cambia as persoas que van cambiar o mundo”. O mesmo ocorre coa comunicación. A nosa responsabilidade é poñer nas mans do pobo galego as ferramentas necesarias para tomar o control do seu futuro.