Concellos galegos: un mundo que non muta nin se inmuta

«Me gustas cuando callas porque estás como ausente. / Distante y dolorosa como si hubieras muerto». (Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada)

Constituídas case todas as corporacións locais galegas, elixidas o pasado 28 de maio, sería moi desexábel non deixar de lado, como aconteceu nos últimos mandatos, o debate cada vez máis urxente e necesario sobre as eivas, as maluras e as cuestións esencias que lle competen e incumben aos concellos galegos, para facer aflorar propostas e reivindicacións que deberían atopar acomodo nas páxinas dos boletíns oficiais, a fin de procurar unha mellor calidade de vida para o conxunto da cidadanía galega.

Xa pasaron corenta e pico anos dende a aprobación do Estatuto de autonomía de Galicia e os nosos concellos seguen embobados cunha lei da administración local de Galicia, que non deixa de ser a fotocopia en branco e negro da lexislación do Estado. A día de hoxe o Parlamento galego aínda non se atreveu a aprobar a primeira lei de facendas locais de Galicia, prevista na anterior, talvez porque ningún grupo político ten o máis mínimo interese en dotar aos municipios galegos dun corpo lexislativo propio.