Consecuencias de 'facer máis con menos' no Sergas

Pretenden resolver o problema de falta de profesionais facendo traballar máis as poucas persoas que quedan e acurtando a formación do persoal residente

Hai algúns anos desde a Consellería de Sanidade lanzaron a consigna de que había que facer máis con menos, hoxe pagamos as consecuencias. Agora, desde a mesma Consellería, pretenden resolver o problema de falta de profesionais facendo traballar máis as poucas persoas que quedan e acurtando a formación do persoal residente.

Incentivar economicamente o traballo voluntario do persoal do Servizo Galego de Saúde e do 061, a maiores da xornada ordinaria, para cubrir as ausencias nos Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria (PACs) segue na liña de facer máis con menos.

Non hai unha aposta clara da Administración sanitaria polo modelo de PACs, que sexan próximos á cidadanía, e que poidan dar unha resposta axeitada á continuidade asistencial, ás urxencias e ás emerxencias sanitarias. Esta falta de aposta fai que non se cubran prazas estruturais e que non se avalíen os plans funcionais dos PACs para que os seus cadros de persoal respondan ás necesidades actuais.