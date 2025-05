Coreografia do massacre: entre a imagem da resistência palestiniana e o espetáculo da pós-política como Euro-visão

A Corte Internacional de Justiça, a ONU, organizações de direitos humanos e mesmo juristas israelitas reconhecem: há indícios sólidos de um crime de genocídio em curso. Mas a Eurovisão segue. As canções continuam. O direito internacional, afinal, não é um horizonte de universalidade, mas uma ferramenta seletiva do poder imperial. Aplica-se contra a Rússia ou o Irã, mas é suspenso diante dos bombardeios israelenses

A Corte Internacional de Justiça, a ONU, organizações de direitos humanos e mesmo juristas israelitas reconhecem: há indícios sólidos de um crime de genocídio em curso. Mas a Eurovisão segue. As canções continuam. O direito internacional, afinal, não é um horizonte de universalidade, mas uma ferramenta seletiva do poder imperial. Aplica-se contra a Rússia ou o Irã, mas é suspenso diante dos bombardeios israelenses. Na Eurovisão, os votos fluem por apps e ecrãs, em segundos, num simulacro de participação democrática. Em Sem chão, o voto é o olhar demorado, o desconforto prolongado. Não há júri. Não há palco. Há apenas uma pergunta: como é possível que um Estado apartheid receba palmas e votos, enquanto os seus oprimidos recebem balas e são condenados inanição? O que absorve a cidadania ocidental não é só a banalidade do mal no sentido de Arendt — uma obediência cega à norma —, mas algo mais adaptado ao século XXI: a banalidade do consumo moral, que permite a alguém partilhar um vídeo de Gaza e, minutos depois, votar por Israel num festival de música. Essa cidadania não é apática: é programada para digerir a injustiça como entretenimento, desde que venha acompanhada de estética, narrativa e “complexidade geopolítica”. A normalização de Israel como “democracia em conflito” é resultado de décadas de engenharia simbólica e diplomática. É o triunfo de uma pedagogia colonial que ensinou o Ocidente a ver o palestiniano como problema, como interrupção incômoda do progresso. A narrativa dominante não precisa apagar os palestinianos — basta convertê-los em ruído de fundo.E o apartheid, enquanto prática e estrutura, só é legitimado porque há um sistema global de valores — racializados, securitários, neoliberais — que converte a violência em exceção justificável. Quando Israel aparece como defensor da civilização e da inovação tecnológica, é a própria arquitetura da modernidade capitalista que está em julgamento.Receber votos e palmas é, nesse caso, um gesto de pertencimento. Israel é premiado porque é útil, porque é um espelho invertido da Europa: moderno, militarizado, colonial e supostamente ameaçado. Os palestinianos, por outro lado, carregam um fardo: são o “lembrete” de que há algo profundamente errado com o mundo, e por isso são castigados — com balas, com fome, com silêncio.



A cidadania ocidental, quando não rompe com essa engrenagem, torna-se co-autora. E isso não se combate com culpa, mas com ação: desinvestimento, ruptura institucional, solidariedade material. A neutralidade, como já não nos cansamos de repetir, é a posição de quem fecha os olhos e espera que o sangue pare de jorrar sozinho. É nesse contexto de ruínas e negação que Sem Chão se impõe como documento e gesto. Um filme que não pretende vencer no circuito dos prêmios, mas romper a indiferença. Um filme feito por quem tem as casas demolidas e o corpo na mira, mas que insiste em filmar, falar, mostrar. O gesto de manter a câmera ligada em meio à ocupação é, por si só, uma declaração de soberania.

Um dado em 2024, uma pesquisa da Gallup mostrou que 72% dos jovens norte-americanos rejeitam o apoio irrestrito a Israel. A hegemonia ideológica da ocupação está a rachar por dentro?. Já não se trata de convencer, mas de escolher trincheiras. A história acelera e o velho centro (que se vê como "fim da história") vacila.Talvez toda dominação seja provisória. O massacre dos palestinos pode ser em vão?

Ver Sem Chão é aceitar que a imagem ainda pode ser um gesto político?. Que nem toda visibilidade é performática. Que nem toda representação é capturada pelo algoritmo. É, acima de tudo, aceitar um chamado. Porque diante de um Estado que canta no palco e extermina nos bastidores, não existe neutralidade. Existe cumplicidade ou recusa. E essa escolha, ainda que nos queiram convencer do contrário, é profundamente política. A atual onda de protestos por Gaza --de São Paulo a Compostela, de Atenas a Buenos Aires- anuncia o colapso do regime de consenso pós-político. Quando estudantes ocupam universidades como Columbia, Sciences Po ou a Sorbonne, desvelam a cumplicidade entre a academia liberal e o complexo colonial. Revelam que a neutralidade institucional é, muitas vezes, fachada para o financiamento da vigilância, das armas, da repressão. Emergem assim os contornos de uma nova geopolítica descolonial. O eixo China-Rússia-Irã, embora rejeitado pelas elites ocidentais como "antiocidental", representa, como lembra Kohan, uma aliança anti-imperial — um contrapoder global que rompe a unipolaridade do Atlântico Norte. Os Houthis bloqueando o Mar Vermelho são o exemplo mais visível dessa virada histórica: não apenas como insurgência local.



O crescente desencanto com a política, aliado à crise da social-democracia ocidental - refém do pensamento único neoliberal gestado na Sociedade Mont Pèlerin, anestesiou tudo vestígio de consciência crítica? Um dado em 2024, uma pesquisa da Gallup mostrou que 72% dos jovens norte-americanos rejeitam o apoio irrestrito a Israel. A hegemonia ideológica da ocupação está a rachar por dentro?. Já não se trata de convencer, mas de escolher trincheiras. A história acelera e o velho centro (que se vê como "fim da história") vacila.Talvez toda dominação seja provisória. O massacre dos palestinos pode ser em vão?