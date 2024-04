Un erro no dimensionamento dun problema que de menor converteuse en moi considerábel. E que, dende logo, amosa que Rueda está ben máis pendente dos xefes en Madrid do PP que do prestixio ás Institucións galegas e máis o respecto á nosa cidadania

Por outra banda, o evento emitiu unha mensaxe de adhesión á liña “cayetana” do PP madrileño, coa grande icona incluída da implícita homenaxe que recibiu o Emérito, recebido como se fose unha “star system”, como si os Almeidas, Díaz Ayuso, Nuñez Feijoo e Aznares quixesen transmitir a mensaxe á cidadania de que compre reivindicar unha persoa que non paga os seus impostos no Estado, que ninguén sabe quen lle paga as súas viaxes privadas e que non foi xulgado por graves delictos simplesmente porque o Constitucional considerou que era xurídicamente irresponsábel ate o 18 de xuño de 2014.

Será, sem dúbida, cousa das súas prioridades.