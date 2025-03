Profesor do Instituto durante décadas

A relación de Fermín co Instituto de Ensino Medio coruñés (só houbo un ata os anos corenta do século XX) comezou cando este aínda estaba localizado na cidade vella; nel estudou o bacharelato. Despois cursou a carreira de Farmacia en Santiago e a de Ciencias Físico-Químicas en Salamanca, acadando, ao ano seguinte, o doutoramento en Farmacia en Madrid.

En 1903 volveu como profesor auxiliar ao Instituto coruñés, xa establecido na actual praza de Pontevedra, mentres preparaba a oposición a unha cátedra de Historia Natural (o equivalente ás Ciencias Naturais) de Secundaria, que obtivo ese mesmo ano, o que lle levou a Soria e Ourense. Pero en 1905 xa estaba de volta na súa cidade natal, onde permanecería como catedrático ata a xubilación.

Diversas testemuñas refírense a Fermín Bescansa como persoa sinxela e bondadosa. Non consta que participara na axitada vida política do seu tempo, porén as autoridades franquistas debían confiar nel, pois exerceu como director do Instituto coruñés nun momento ben especial, de decembro de 1936 e setembro de 1938, nun período de represión e de reacción. O director titular, Ángel Díaz Grande, catedrático de Matemáticas, foi cesado tras o golpe de Estado de xullo de 1936. Tres compañeiros de Bescansa, o equivalente a un 25% do claustro de profesores, sufriron represalias por pensar de forma diferente. Expulsouse do sistema educativo ao coruñés Ramón del Prado Alonso, profesor de Filosofía e discípulo de Ortega Gasset. Ao catedrático de francés, o lucense Eumenio Rodríguez Rodríguez aconteceulle o mesmo, porén presentou recurso e reduciu a sanción, que se concretou en “traslado e inhabilitación para desempeñar cargos relacionados con la cultura o la educación”; similar castigo sufriu Ángel Blázquez Jiménez, profesor de Xeografía e Historia.

O centro educativo viviu importantes cambios, en sintonía coa ideoloxía dos vencedores. Xunto a múltiples xestos, como en 1936 adornar fachada pola “inmediata toma de Madrid” ou mercar retratos de Franco e expresar numerosas adhesións do profesorado ao novo Réxime, recuperáronse as clases de Relixión católica, instalouse unha capela no salón de actos, establecéronse as materias de “Educación política y patriótica”, da man da Falanxe e de “Escuela Hogar”, inspirada pola “Sección Femenina” fascista e foron adquiridas publicacións nazis para a biblioteca, incluído un calendario de 1939 das SS hitlerianas. Ademais, na lóxica das novas autoridades, procedeuse a afastar aos alumnos das alumnas, que antes estaban xuntos nas aulas. Primeiro localizáronse en plantas diferentes do edificio e a finais de 1942 creouse o Instituto Masculino e o Feminino, no que permanecería Bescansa.