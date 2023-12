“O mundo en llamas non se apaga con unha mangueira de combustibles fósiles” (Antonio Guterres, Secretario xeral da ONU)

Entre as distintas propostas económicas que xorden dende diferentes frontes cara a superar a grande recesión e entrar nunha senda de recuperación do emprego e o benestar destacan aquelas que defenden apostar por un crecemento verde da economía. Algo que, si en principio sona moi ben, agocha importantes contradicións que convén analizar.

Hai unha opinión moi estendida de que para evitar o colapso climático e imprescindible reducir o uso de combustibles fósiles e substituílos por enerxías renovables (verdes) co gallo de ir rebaixando progresivamente a emisión de gases hasta conseguir a súa total eliminación. Onde non hai consenso e en como conseguilo debido fundamentalmente a que os países mais desenvolvidos non parecen quen de aceptar que esa redución implica necesariamente unha baixa nos seus obxectivos de crecemento. Porque si estes países non mudan as súas estratexias seguirán incrementando exponencialmente o consumo enerxético a un ritmo tal que as fontes renovables non serán quen de atender por si soas a demanda. Por outra parte aínda que as enerxías renovables foran quen de facelo de seguir co actual ritmo de crecemento económico nos seremos quen, igualmente, de evitar o colapso ecolóxico.





Superamos a capacidade de resiliencia do planeta terra

Como declaran numerosos científicos o único xeito de combatelo cambio climático, evitar un quecemento global excesivo, é que os países mais desenvolvidos reduzan progresivamente o actual ritmo de consumo de materias e enerxía. Un ritmo que nas derradeiras décadas está poñendo en cuestión a capacidade de resiliencia do planeta terra tal como afirman os expertos das Nacións Unidas quen afirman que a actual pegada material global (o que a humanidade extrae e consume: biomasa, metais, minerais, combustibles fósiles....) supera a capacidade máxima de resiliencia do planeta terra. Expertos que tamén subliñan como son os países mais desenvolvidos os principais responsables de que se teñan disparado tódolos indicadores do impacto ecolóxico.

O dramático do asunto é que nada parece indicar que este ritmo no uso de materiais se vaia a deter, nin sequera a desacelerar a pesares de estar provocando un brutal impacto nos ecosistemas (solos, océanos, bosques,.....), xa que tal e como denuncian as Nacións Unidas: “a extracción e o procesamento de materiais e responsable do 90% da perda total de diversidade no mundo”.