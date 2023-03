Crise climática ou crise ecolóxica total?

"Aínda que certos sectores minoritarios da poboación manifestan certo sentido ecolóxico global, a realidade é que a inmensa maioría segue inmersa nas súas dinámicas, que acarreirarán unha destrución irreversible dos sistemas de mantemento da vida no planeta, un planeta limitado en recursos e polo tanto vulnerable diante do seu abuso incontrolado" (Manifesto ecoloxista pola supervivencia)



A crise da COVID.19 levou as autoridades europeas (UE, BCE) e aos gobernos nacionais a mobilizar inxentes cantidades de recursos financeiros co gallo de recuperar a actividade económica que quedara semiparalizada pola pandemia. Un obxectivo que parece basearse case exclusivamente nunha recuperación da produción polo que dalgunha forma parece esquecer as causas da pandemia. A COVID.19, como tódalas epidemias vinculadas a virus, tivo a súa orixe na crecente, intensa e descontrolada invasión do mundo animal polos humanos. Unha invasión orixinada polo colapso dos ecosistemas tal que conduce a que os animais portadores de virus se establezan próximos, cando non nos mesmos, asentamentos humanos. Velaí que a ruptura das equilibrios medioambientais por falta de planificación, como resulta o modelo produtivo vixente, xa estea afectando a saúde e a vida das persoas en todo o planeta. Neste marco poñer a acento de novo na recuperación dunha produción tal e como se viña desenvolvendo deica agora -por caso, destruíndo a natureza e sen preocupación nen control ambiental- será crear as condicións para que se reproduzan as crises pandémicas por que aparecerán ben novas variantes da COVID ben pandemias novas. Velaí que non poucos científicos apunten a emerxencia infecciosa como un dos maiores desafíos do século XXI.