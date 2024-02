Crónica do desamparo

Non serei eu quen diga cal é a opción de esquerdas a escoller. Pero si serei quen reclame nesa esquerda unha intervención e unha empatía urxentes. Non podemos continuar agardando catro días nun corredor, nin catro anos por unha pensión empobrecida mediante subterfuxios. Os vellos non teñen catro anos para aprender a usar smartphones. E as autónomas non son emprendedoras. Son superviventes

En Galicia a sanidade pública está a ser demolida a base de deixala esmorecer. Tamén a educación pública. Non investir é o mellor xeito de empobrecer. A banca, as enerxéticas e institucións como o INSS ou a Axencia Tributaria non teñen obriga de seguir as ríxidas normas que si se impoñen á cidadanía.

Velaí temos o cacarexado estado do benestar agoniando como a nai da primeira muller no corredor de urxencias.

Velaí temos o resultado das políticas da dereita, que con tanta facilidade destrúe, ás veces nunha soa lexislatura, as estruturas que custa décadas erguer e recompoñer.

En poucos días imos ter unha oportunidade. Non serei eu quen diga cal é a opción de esquerdas a escoller.

Pero si serei quen diga que a dereita non é unha opción se aspiramos a reverter o desamparo social que nos asola.

E tamén quen reclame nesa esquerda unha intervención e unha empatía urxentes. Non podemos continuar agardando catro días nun corredor, nin catro anos por unha pensión empobrecida mediante subterfuxios. Os vellos non teñen catro anos para aprender a usar smartphones. E as autónomas non son emprendedoras. Son superviventes.

Eu vou seguir apostando pola esquerda. Cruzando os dedos, pensando que, desta si, entre Madrid e Compostela blindaremos un sistema social verdadeiramente solidario, coidador, no que as de abaixo non serán as persoas e as de arriba non serán as administracións e as grandes corporacións. Non me esperten, preciso seguir soñando.