Crónica dunha viaxe a Dachau

O pasado mes de agosto, aproveitando o período de descanso do verán, acudimos a Múnic, a capital do estado de Baviera levantada xunto o río Isar que, ademais, é a terceira cidade alemá por número de habitantes, tras Berlín e Hamburgo. A urbe, plana e fermosa, ten na súa praza de Santa María o seu centro neurálxico, un inmenso e coidado espazo verde –o Xardín Inglés– e un casco histórico amplo e ordenado que foi reconstruído tras a devastación provocada polos constantes bombardeos aliados durante a fin da Segunda Guerra Mundial. A saída da cidade en dirección noroeste e a escasos trinta quilómetros atópase unha pequena vila, Dachau, onde unha antiga fábrica en desuso de municións serviu para abrir o primeiro campo de concentración do réxime nacionalsocialista.

Dachau foi un centro de detención especial. Inaugurado a finais de marzo de 1933 –tan só dous meses despois da chegada ao poder de Adolf Hitler– resultou ser o único campo de concentración que permaneceu activo durante toda a etapa da ditadura nazi, ampliando progresivamente as súas instalacións e variando os métodos represivos no seu réxime interno. Sempre a peor. Cando foi liberado a finais de maio de 1945 polas tropas estadounidenses, os soldados que penetraron no recinto descubriron un horror inimaxinábel. Máis de douscentos mil inocentes pasaron por aquel centro de tortura e asasinato e preto de corenta mil persoas faleceron vítimas da fame, as enfermidades –en especial, o tifo– as malleiras, os disparos na caluga ou o gas. Tras a liberación, tal era o estado dos superviventes que durante dous meses os mortos contáronse a diario por ducias.