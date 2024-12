CRTVG: a historia dunha frustración

Como é sabido, durante estas catro décadas, o PP só deixou de administrar o goberno da Xunta en dúas ocasións: no ano 1987, como consecuencia dunha moción de censura acordada polo PSdG, CG (onde se encadraba Xosé Luis Barreiro e outros dirixentes que abandonaron a disciplina do PP presidido por Albor) e PNG (conformado a partir da ruptura da propia Coalición Galega); e, posteriormente, no ano 2005, por mor da perda da maioría absoluta de Fraga e a formación dun goberno bipartito encabezado por Touriño e Quintana. A conclusión resulta, pois, pertinente: a responsabilidade principal do que ten acontecido coa CRTVG reside no partido que hoxe segue dirixindo as institucións do autogoberno galego. O Executivo do PSdG-BNG, á marxe das insuficiencias que se puideran sinalar a respecto da xestión neste eido, non tivo tempo para mudar totalmente as eivas e inercias herdadas de Fraga e de quen foi un dos seus brazos executores mais determinantes no control dos medios de comunicación (o conselleiro Pérez Varela).