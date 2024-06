Cuba: un futuro con mais incógnitas que certezas

A persistencia dun forte proceso inflacionista está erosionando a confianza de amplos sectores sociais nos responsábeis gobernamentais e ven alimentando unha corrente migratoria -maioritariamente entre segmentos xoves da poboación- cara os USA

Transitando xa polo século XXI, as autoridades cubanas foron conscientes de que tiñan que acometer reformas importantes no seu modelo produtivo. Existían dous países amigos -China e Vietnam- que ofrecían posibilidades de aprendizaxe -e mesmo de imitación- por canto compartían a opción dun sistema político artellado arredor dun partido único -o Partido Comunista- que controla todas as instancias do poder. Poren, este denominador común non tivo unha translación operativa ao eido económico. Fose pola demora e/ou a tibieza coas que foron adoptadas as medidas reformadoras ou polos efectos neutralizadores das vellas inercias acumuladas no funcionamento da economía hipercentralizada existente durante moitas décadas, o certo é que Cuba ofrece unha paisaxe económica moi distinta da que se pode observar nos devanditos países asiáticos. Atribuír esa diferenza, exclusivamente, ao boicot practicado pola Administración norteamericana resulta excesivamente simplista (tendo en conta, ademais, que entre 2012 e 2016, o goberno de Obama promoveu unha liña de maior apertura entre os dous Estados).

A día de hoxe, pode afirmarse que o indiscutíbel proceso de privatización dunha parte do aparello produtivo non está proporcionando as melloras que se pretendían na dinámica económica cubana. A recente destitución de Alejandro Gil, ministro de Economía e Planificación, é unha expresión evidente de semellante fracaso. Ao mesmo tempo, a persistencia dun forte proceso inflacionista está erosionando a confianza de amplos sectores sociais nos responsábeis gobernamentais e ven alimentando unha corrente migratoria -maioritariamente entre segmentos xoves da poboación- cara os USA (algunhas análises estiman unha cifra que se achega ao medio millón de persoas dende o ano 2022) e outros países americanos e europeos. Complementariamente, as dificultades padecidas polos sectores con menor capacidade adquisitiva teñen provocado algunhas protestas espontáneas (sobre todo no verán de 2021 e nos últimos meses do presente ano) que foron reprimidas contundentemente. A carencia dunha oposición interna minimamente organizada non permite habilitar procesos de diálogo e negociación que foran quen de canalizar semellante malestar e desincentivar as fortes tendencias ao éxodo migratorio que se veñen constatando nos últimos anos.

O futuro da illa caribeña presenta mais incógnitas que certezas

Agora, á diferenza do que sucedía hai 40 ou 50 anos, Cuba non figura na axenda das preocupacións prioritarias presentes na xeopolítica latinoamericana. Hai outros países (Brasil, México, Arxentina, Chile, Ecuador, Venezuela...) que veñen ocupando mais atención e debate no ámbito da política internacional. A constatación desta circunstancia permite concluír que o futuro da illa caribeña presenta mais incógnitas que certezas.