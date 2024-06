Cultivar unha Cultura de Paz

Se queremos "cultivar unha cultura da paz", sementala, regala, coidala, construíla, cada día e tódolos días, temos que revertir, políticamente, socialmente, o que acontece, superar co currículo, e fora del, a desidia, o abandono, e a rutina, que explican o que está pasando, en España e na vella Europa, esa que tanto presume de ser o núcleo e a orixe da liberdade, da igualdade, da fraternidade e dos Dereitos Humanos no mundo

Non hai moito fun convidado polo amigo e profesor José Antonio Caride Gómez a compartir unha charla co seu alumnado de primeiro na Facultade de Educación, precisamente sobre educación e cultura de paz. Nun momento da charla, na que proxectamos un documental titulado "En son de Paz", do Seminario Galego de Educación para a Paz, que fora finalista dos Premios Mestre Mateo e que recibira varios recoñecementos, entre eles, o de Dereitos Humanos da Generalitat de Cataluña. Non o coñecían, a pesares de que fora distribuído gratuítamente a tódolos colexios e institutos de Galicia. Non o podía creer. E preguntei cántos dos presentes escoitaran ou sabían algo do Seminario Galego de Educación para a Paz que durante máis de 30 anos, desde 1985, fixera enormes esforzos por difundir nos centros escolares e na sociedade os valores da Paz e dos Dereitos Humanos. Había máis de 100 alumnos e alumnas. Ninguén levantou a man. Ningún dos e das presentes tiña a máis mínima idea sobre o que fora e que fixera o Seminario Galego de Educación para a Paz. Creo que é a constatación de todo o que está por facer, non só na USC senón nas escolas e nos institutos. Cánto temos que traballar para difundir, moito máis, os valores da cultura da paz e dos dereitos humanos. Cántas mans son necesarias, cántos recursos institucionais temos que poñer ó servizo da educación e da cidadanía, de maneira sostida, para cambiar positivamente esta situación e para logo non sorprendernos do que vemos na sociedade, nas eleccións e na vida.

Ou será exactamente por iso polo que non existe un compromiso político pola Paz e os Dereitos Humanos?

Se queremos "cultivar unha cultura da paz", sementala, regala, coidala, construíla, cada día e tódolos días, temos que revertir, políticamente, socialmente, o que acontece, superar co currículo, e fora del, a desidia, o abandono, e a rutina, que explican o que está pasando, en España e na vella Europa, esa que tanto presume de ser o núcleo e a orixe da liberdade, da igualdade, da fraternidade e dos Dereitos Humanos no mundo.