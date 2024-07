Cultura de Paz, 25 anos

A Cultura da Paz, fronte á Cultura da Violencia e a Guerra, segue sendo hoxe, 25 anos despois, unha necesidade urxente e apremiante, nas relacións persoais, entre os estados, a nivel internacional, pero sobre todo na educación, nos sistemas educativos regrados, no ensino primario, na secundaria e na universidade, en particular, na formación inicial e permanente do profesorado

Sinto dicilo, pero dóeme especialmente que Galicia non o fixese cando fomos das primeiras comunidades que presentamos un texto, por iniciativa do Seminario Galego de Educación para a Paz, con ocasión do Foro 2000 que organizamos en Santiago de Compostela e do Congreso Mundial de Educación e Cultura de Paz, ese mesmo ano, cando conxuntamente a daquela Directora Xeral da UNESCO, Irina Bukova, acompañada do ex director xeral Federico Mayor Zaragoza, presentamos un proxecto de lei ao Parlamento Galego que mereceu o apoio de todos os grupos parlamentarios creándose incluso un relatorio conxunto e ... ata hoxe.

Aquela iniciativa seguirá durmindo nalgún arquivo de entradas ou nun caixón do Parlamento Galego, quizais á espera de que Ana Pontón, Xosé Ramón Gómez Besteiro ou o propio Alfonso Rueda a vexan...

Fíxose moito en 25 anos, desde logo, pero é tanta a faena que nos queda que todas as mans e as axudas institucionais serán poucas para facer realidade os obxectivos e o programa de acción que nos demos -toda a humanidade- en 1999.

Teriamos que volver a vista atrás e lembrar a extraordinaria ilusión coa que a humanidade enteira celebrou a caída do Muro de Berlín, e reclamar, ao fin, os dividendos da paz, aqueles cos que soñamos ao finalizar a Guerra Fría e que tanto nos merecemos como Humanidade

E debemos recoñecer a tantas e tantas persoas que dedicaron a súa vida enteira a difundir os principios e valores da Cultura da Paz e a NonViolencia, empezando polo propio D. Federico Mayor Zaragoza, o seu principal impulsor.

Hoxe, cando estamos a piques de cumprir os 25 anos da aprobación tanto da Declaración Internacional da Cultura da Paz como o seu Programa de Acción na Asemblea Xeral das Nacións Unidas, cunha vivimos unha guerra de invasión no corazón de Europa, unha vez máis!, con crimes horribles de lesa Humanidade, ou cando vemos desde hai meses un auténtico xenocidio en Gaza, en vivo e en directo, cada día, e tantos e tantos conflitos bélicos esquecidos, que teriamos que volver a vista atrás e lembrar a extraordinaria ilusión coa que a humanidade enteira celebrou a caída do Muro de Berlín, e reclamar, ao fin, os dividendos da paz, aqueles cos que soñamos ao finalizar a Guerra Fría e que tanto nos merecemos como Humanidade. Necesitamos, de novo, recuperar aquel espírito e a ilusión de finais dos anos '90.

Porque nunca é tarde para dar unha oportunidade á paz como cantaba John Lennon e que sexa a palabra a que prevaleza, por fin, sobre a forza e a violencia.