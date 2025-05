Da lingua á prosperidade: por que Galiza debe aliarse primeiro co Brasil e non con Portugal?

Representatividade Lingüística e Cultural

A poboación brasileira rolda os 215 millóns de persoas en 2025, mentres que a de Portugal non chega aos 12 millóns. O Brasil é responsable de máis do 75% dos falantes de portugués no mundo e é o maior influenciador cultural nesta lingua. Considerando só as áreas de produción de contidos para internet, literatura, cinema e música, o intercambio cultural sería infinitamente interesante para Galiza, xa que podería beneficiarse da visibilidade brasileira para se posicionar como ponte entre Europa e América Latina.

Na era da informatización, onde os produtos poden ser total ou parcialmente dixitais, esta relación fortaleceríase cada vez máis. Na produción de contido dixital, o Brasil ten unha gran cantidade de publicacións e unha enorme diversidade. En dominios de páxinas web, o Brasil ten uns 4,5 millóns (6º maior produtor mundial).

Youtube

En canto aos canles de Youtube, hai 500.000 canles activas con máis de 100.000 subscritores e 50.000 canles activas con máis de 10.000 subscritores. As visualizacións diarias superan os 1.000 millóns. O Youtube brasileiro ten 10 veces máis visualizacións diarias que o portugués. E dentro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), as canles brasileiras son as máis vistas (incluso en Portugal). Aproximadamente o 70% dos vídeos máis vistos polos portugueses e o 20% dos vídeos máis vistos polos galegos son de creadores brasileiros.

Instagram

No Instagram, o Brasil ten 120 millóns de usuarios activos fronte a só 6 millóns de Portugal. Os perfís brasileiros con máis dun millón de seguidores son aproximadamente 5.000, mentres que os portugueses non chegan a 300. O Brasil ten 20 veces máis usuarios no Instagram que Portugal, e ademais, os influenciadores brasileiros teñen miles de seguidores portugueses.

En plataformas como Spotify, Apple e Deezer, hai 30.000 podcasts activos. O Brasil é o segundo maior mercado de podcasts do mundo (só por detrás dos EE.UU.). Na Twitch, hai 15.000 emisións en directo activas, e os brasileiros ocupan o 5º posto mundial en audiencia. No TikTok, hai 100 millóns de usuarios activos, o que o converte no 3º maior mercado do mundo.

En resumo, en todo o universo dixitais—páxinas web, YouTube, podcasts, Instagram, Twitch e TikTok—, o Brasil é o maior expoente en lingua portuguesa e supera barreiras lingüísticas para proxectar os seus produtos a nivel global. Algo que non ocorre con Portugal.