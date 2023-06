De China a Galicia

A competición entre as dúas potencias mundiais, Estados Unidos e China, bátese no eido tecnolóxico, que conseguiu ser a base material de toda acción humana

A hidra das sete cabezas ten un único tronco: a xeopolítica como taboleiro e a hexemonía como principio teñen manifestacións plurais. A competición entre as dúas potencias mundiais, Estados Unidos e China, bátese no eido tecnolóxico, que conseguiu ser a base material de toda acción humana.

Por unha banda, hai un coñecemento práctico que ensina a convivir co grupo social, e hai un produtivo ou técnico que mostra como elaborar instrumentos para conseguir recursos e transformalos. Ambos son inevitables no camiño humano. Posteriormente nace a comprensión abstracta: serán os liberados de tempo os que recoñezan as leis universais que xacen na materia. Os sabios coñecen o logos. Por outra, no xerme do capitalismo estimúlase, non a extracción dos elementos puros da causalidade material, senón a aplicación técnica dos principios universais, a tekné do logos. Nace a tecnoloxía. Máis alá da Revolución Científica está a Industrial e o capital precisa aumentar constantemente plusvalía relativa: conseguir maior produtividade na mesma unidade de tempo, e para iso hai que inverter nas máquinas.