De libros prohibidos

Os clásicos da literatura palestina mestúranse con obras máis recentes, nun espazo sospeitoso de alimentar ideas subversivas, como as que escribiu Ghassan Kanafani en Carta dende Gaza, en 1976, ou a edición de Amencer en Gaza, de Mahmoud Muna, en 2024. O primeiro foi condenado por escribir e foi despois axustizado, en 1972, xunto á súa sobriña, coa detonación dunha bomba por ser “un comando que nunca disparou unha pistola, pois a súa arma era un bolígrafo e o seu campo de batalla as páxinas dos xornais”. O segundo foi condenado estes días, xunto a un sobriño, non só por pensar e escribir, senón tamén por propagar o pensamento e as diferentes tonalidades da palabra liberdade, quer en textos escritos, quer en obras para colorar.