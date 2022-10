De novo ás voltas cos impostos

Fronte a esta opción do goberno español as dereitas (VOX, PP) apostan polas políticas de oferta xa que, a pesares das evidencias empíricas, seguen defendendo -"teoría do goteo"- que rebaixando a carga fiscal as rendas altas (Imposto sobre o Patrimonio, IRPF; IVE...) se estimulan o consumo e o investimento e con eles o crecemento económico. Un dogma que, como sinalaba, no resiste a comparación coas experiencias históricas e que as dereitas españolas manteñen a pesar de que, por caso, tanto o FMI como a OCDE -que deberan selas biblias para aquelas- recomendan subila presión fiscal as grandes empresas e fortunas.

Resulta oportuna subliñar que este debate se produce nun estado da Unión Europea con un nivel de presión fiscal media baixo (37,5% do PIB) e claramente inferior a media europea (41,3%) pero con un nivel de fraude fiscal elevadísimo -segundo os expertos de GESTHA supera anualmente os 90.000 millóns de euros- que en mais dun 75% procede das sociedades e empresas pertencentes ao IBEX35. Unha realidade fiscal que apunta a que España aínda está moi lonxe daquela situación en que algunhas teorías ortodoxas apuntan a que unha presión fiscal alta resulta contraproducente para o crecemento económico. En España as evidencias demostran que a resposta favorita das rendas altas a unha maior presión fiscal é a evasión e a elisión fiscal no que somos un dos estados europeos que lidera este rango. Velaí que as medidas fiscais que está poñendo en marcha o goberno español de quenda deban acompañarse dun maior e mais rigoroso control da fraude fiscal.