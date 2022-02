De vitoria en vitoria, até a derrota final

A esquerda do século XX e do que vai do século XXI non se entendería sen as achegas filosóficas e políticas de Karl Marx, incluso a daquela esquerda que non se identifica no seu ámbito cultural.

Desde a metade do século XX a socialdemocracia foi construíndo unha opción ‘laica’, capaz de convivir co capitalismo e con capacidade de xestionar esferas de poder democrático. Pola contra, as opcións comunistas ou postcomunistas - construídas tras a caída do muro de Berlín -, fixérono desde posicións máis ‘teolóxicas’ recoñecéndose como herdeiras do marxismo.

A globalización e o capitalismo financeiro ten volto a poñer en evidencia a incapacidade de renovación da esquerda e o seu gusto por enrocarse nos mesmos alicerces doutrinais. Sería lóxico pensar que se a realidade cambia o pensamento debe cambiar. Cabería esperar que os seguidores dunha teoría que definen como ‘científica’ non construísen realidades que se dan de bruzos contra a física cuántica

É a Engels; colega, legatario e mellor coñecedor do pensamento do seu amigo; a quen se concede a autoría da frase: “Marx construíu unha teoría para xigantes e os seus discípulos son uns pigmeos”. E nada máis próximo da realidade.

Desde a época de Marx a realidade cambiou tanto como inversamente proporcional tense fosilizado o pensamento da esquerda.

Aínda que é certo que é tras a caída do muro de Berlín cando máis desnortada parece a esquerda, cometeriamos un erro se ligásemos ao fracaso do modelo soviético o único elemento que explica a actual situación.

O corpo doutrinal do pensamento de Marx e Engels; que ben podería ser catalogado pola UNESCO como ben inmaterial da humanidade pola súa multidimensionalidad nos ámbitos da filosofía, antropoloxía, socioloxía, economía e política; ten dous problemas orixinais difíciles de resolver.

O primeiro problema, e máis importante, é de carácter filosófico. A fortaleza da filosofía marxista está na dialéctica (hegeliana) e no seu carácter empírico, que á hora de abordar desde un punto de vista materialista é fácil que se atope con elementos de difícil encaixe. É o problema que ten “poñer boca abaixo” a dialéctica idealista de Hegel.

Marx sempre foi consciente desta cuestión e aínda que a súa preocupación principal estaba na análise social máis que na cuestión do encaixe entre dialéctica e materialismo, sabía que esta non era unha cuestión menor desde un punto de vista estratéxico e que podía provocar co tempo a construción dun pensamento mecanicista e dogmático. O problema era menor sempre que estivese en mans de persoas coa habilidade dun cirurxián social como Marx ou Engels, pero volveríase nun problema central en mans de persoas sen as súas habilidades intelectuais. Non hai cousa peor que uns seguidores iluminados - cabe lembrar aquí a afirmación de que a orixe da Alemaña totalitaria do trinta do século pasado está no conflito civil entre seguidores de Hegel de esquerdas e de dereitas -.

Nunha entrevista nos anos 50 a Georg Lukács a propósito dos problemas do mecanicismo do pensamento marxista, o pensador húngaro explicaba a importancia que a estas contradicións e o tempo que lle dedicaran os seus colegas mostrándose pesimista respecto diso á solución das mesmas. Lukács dicía entón “o mais dotado de todos nós (Antonio Gramsci) dedicoulle un gran cantidade de tempo a resolver esta contradición e nin tan sequera el foi quen de dar unha solución á mesma”.