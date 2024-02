Decretar un líder para rescatar o socialismo galego?

Non é preciso cumprir con todas estas cuestións para ser percibido coma un líder, pero o “gran home”, no sentido de Hegel, ten que se albiscar e terminar por callar. Para isto, en doses variables deben concorrer unha escolma de peculiaridades: coraxe indiscutida, potencial visionario, sentido da(s) realidade(s), ética irreprochable, autenticidade na acción, capacidade para expresar emocións e empatía, facilidade relacional, talento oratorio, carisma afirmado, humildade non simulada, traballo e esforzo sen parangón... Os líderes saben onde van e o camiño que hai que tomar. Posúen unha visión e requintan as etapas para arribar á súa fin. Cren no futuro porque non existen líderes pesimistas e, aínda que nunca subestiman as dificultades, son quen de transformar inquietudes en accións. Xerando entusiasmo e degoiro, un líder é capaz de inverter a situación e axudar a que os demais teñan fiúza.

Ningún barón socialista na Coruña e Lugo, e entre as súas conivencias ao sur do país, pode frear a enésima manobra orgánica que promete socavar aínda máis a imaxe do PSdeG entre o electorado?

Resta aos socialistas galegos o xulgar -que non decidir, votar ou consensuar- se a aposta de Madrid para o PSdeG é a axeitada para sobrepoñerse da desfeita. Nas autonómicas, pero tamén nas xerais, xa con Besteiro á fronte, o partido tocou chan. Deixando de lado a contradición que existe en decretar un líder, unido ás baixas doses que posúe o amigo de Sánchez no referido ás calidades de liderado, atendendo aos fríos datos, por que se pretende consolidar ao candidato que levou ao PSdeG á súa peor situación histórica? Paga a pena afundir o PSdeG a cambio de manter o control do partido espallando un relato segundo o cal Besteiro, quen ocupa cargos políticos desde 1999, é o Mesías do socialismo galego ao que lle falta aínda “máis tempo” para consolidarse? Ningún barón socialista na Coruña e Lugo, e entre as súas conivencias ao sur do país, pode frear a enésima manobra orgánica que promete socavar aínda máis a imaxe do PSdeG entre o electorado? E aproveitando a traxicomedia, mentres Godot non chega, ou mesmo se finalmente resulta Besteiro por quen agardan Vladimir e Estragon, por que non adobiar a ben merecida travesía do deserto con democracia interna, federalismo e proxecto de país?