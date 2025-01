Definirmos a veracidade das informacións

As únicas solucións posíbeis haberían vir dende unha estratexia común da Unión Europea alicerzada na autorregulación e no control xudicial, no marco do vixente Regulamento europeo de Servizos Dixitais (DSA) que tanto odian Musk e Zuckerberg

O debate haberíase ampliar tamén ao propio funcionamento dos motores de busca e aos algoritmos que potencian nesgos determinados. Velaí o moi recente anuncio de Mark Zuckerberg de que haberá moita máis política nas rr.ss. de META (facebook, instagram e threads).

En calquera caso ningún verificador ou fact-checker impediu a difusión de grandísimas trolas e mentiras en prexuizo de políticos independentistas catalás na chamada Operación Catalunya. As trolas a respecto da existencia de contas en Suiza do president Artur Màs e do entón alcalde de Barcelona Xavier Trias foron fulcrais para que o primeiro non quitase a maioría absoluta que lle prometían as enquisas nas eleccións catalás de 2012 e o segundo perdese por moi pouca diferenza fronte á despois alcaldesa Ada Colau nas locais de 2015. E que dicir da influencia da difusión pola Sexta e polo seu director de informativos, Antonio García Ferreras (parella da propietaria da fact-checker Newtral, Ana Pastor) antes das estatais de 2016 da grandísima trola da existencia de contas en paraísos fiscais de Pablo Iglesias.

Non hai dúbida que o nesgo ideolóxico de determinados verificadores non vai resolver o problema que para a estabilidade das sociedades europeas (nomeadamente, como di a devandita Simona Levi, unha liberdade que ha funcionar non só contra o Poder, senón contra os poderosos) vai supor a enxurrada de informacións socio-políticas extremistas das rr.ss. propiedade de Musk ou Zuckerberg. Mais a solución non virá dende logo de mecanismos de censura como os aplicados á canle de TV Russia Today pola Comisión Europea ao comezo da guerra de Ucrania, hai agora case tres anos. As únicas solucións posíbeis haberían vir dende unha estratexia común da Unión Europea alicerzada na autorregulación e no control xudicial, no marco do vixente Regulamento europeo de Servizos Dixitais (DSA) que tanto odian Musk e Zuckerberg.

Na semana vindeira remataremos esta xeira co artigo Alargarmos a liberdade de expresión, atendendo nomeadamente ás reformas normativas que precisa a boa saúde deste dereito fundamental.