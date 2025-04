Desejo de mar

Despertemos nos corações das pessoas o desejo polo vasto e imenso mar. Despertemos nos corações das galegas o desejo pola nossa língua extensa e útil

Estamos num ponto de inflexom na história da língua galega. O que fagamos agora será determinante para o futuro da nossa língua. O galego neste momento nom necessita um que, nem um quando, nem sequer um porque, necessita um para que. Para que necessitamos o galego? Para que necessitamos um barco? E a resposta é a mesma em ambos os casos: para navegar através do vasto e infinito mar. Para falar com a gente da nossa vila e com a gente daquela outra vila além do Atlântico. Para manter a nossa cultura e aprender de todas aquelas culturas às quais podemos chegar no nosso barco, na nossa língua.

