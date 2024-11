Desolación e futuro

Engade empatía á túa caixa de ferramentas para vivir. Protéxete contra os bulos con datos e contraste. E pensa no cambio climático, non só na reacción do goberno ós desastres que produza.

Unha anécdota que por suposto non ten importancia no contexto xeral de morte e destrución, pero que ilustra como poden chegar as catástrofes a collernos tan desprevidos. E con poucos reflexos para actuar e tentar que non cheguen a ser tan destrutivas, palialas e mellorar e aumentar a capacidade e reacción despois de que ocorran.

