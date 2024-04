Devalo : Azul vindeiro

“Na súa testa reméxense as formas, as lembranzas da lus e das cores da terra lonxana, neste país desvariado ao da súa mocedade, onde vive unha realidade estrana”. Este versos de Luis Seoane recollidos no seu poemario de 1952 Fardel do eisilado esmiúzan con precisión cirúrxica o sentimento do artista na diáspora

“Na súa testa reméxense as formas, as lembranzas da lus e das cores da terra lonxana, neste país desvariado ao da súa mocedade, onde vive unha realidade estrana”. Este versos de Luis Seoane recollidos no seu poemario de 1952 Fardel do eisilado esmiúzan con precisión cirúrxica o sentimento do artista na diáspora. Unha dupla e indisoluble saudade, a da terra e a da mocidade, que de cote devén principal forza motriz creadora do corpu de infinidade de artistas. Unha distancia física e emocional que condiciona necesariamente temáticas e tons e que leva a preguntar o distintos que poderían ter sido o Ulises de Joyce ou o Rayuela de Cortázar de non teren sido escritos a miles de quilómetros da casa.

No caso galego, por desgraza, andamos sobrados de exemplos da alienación, física e mental, coma pulo principal de vis creativa. Durante boa parte do século XX a nosa produción artística foi máis abondosa ao outro lado do mar que na propia terra. Os motivos, de sobra coñecidos. A morte de Camilo Diaz Baliño a mans do fascismo ou a represión académica e social de Carlos Maside fixeron que o groso dunha xeración irrepetible de artistas galegas e galegos cruzaran o océano para conservar a vida e a liberdade creativa. Ambas. Por esa orde.