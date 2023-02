A cumplicidade da universidade nesta campanha redunda no uso indiscriminado e incorreto do termo sustentabilidade, e em consequência, o borrado do seu significado original de questionamento ao sistema

Por último, e nom menos importante, a cumplicidade da universidade nesta campanha nom só reafirma a mensagem das empresas representadas neste lobby, se nom que redunda no uso indiscriminado e incorreto do termo sustentabilidade, e em consequência, o borrado do seu significado original de questionamento ao sistema. O sistema está a fagocitar o conceito de sustentabilidade para empregá-lo como ferramenta de marketing. Fronte a isto, a USC, como faro do conhecimento científico no nosso país, deve ir um passo mais alá e confrontar os interesses empresariais que promovem está reciclagem “sustentável” e trabalhar por recuperar das garras do capital a palavra sustentabilidade de volta para a sociedade. Se é que ainda estamos a tempo.

Notas

