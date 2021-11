Dez anos sen ETA

Actualmente, a esquerda abertzale posúe un nivel de presenza institucional equivalente ou inferior ao que teñen organizacións políticas que defenden prantexamentos análogos en Galiza e Cataluña sen que, nestes casos, mediara algo semellante ao que significou ETA

Se adoptamos unha óptica analítica de maior perspectiva temporal, conviría ter presente que ETA naceu durante o franquismo e tivo, até a celebración das primeiras eleccións de 1977, unha marxe notábel de lexitimidade social a respecto do uso da violencia. Os diversos problemas asociados a ese tipo de prácticas ficaban agachados ou nun segundo plano ante a persistencia dunha ditadura que afogaba calquera esixencia democrática que se formulaba dende o corpo social. O atentado contra Carrero Blanco exemplificou moi ben a situación daqueles anos: a pesar das discrepancias existentes no seo da oposición antifranquista sobre semellante actuación, predominou o común denominador da satisfacción pola desaparición do hipotético sucesor de Franco.

A pesar da nova situación política creada co nacemento do primeiro Parlamento estatal elixido nas urnas e a posterior aprobación da actual Constitución, o sector maioritario de ETA decidiu continuar coa súa actividade, intensificando o número de atentados -sobre todo na década dos 80- para tratar de forzar unha negociación co Estado que lle permitira obter determinados obxectivos que ficaban fora do ordenamento legal vixente. A continuidade das accións violentas recibiu o apoio ou a comprensión de sectores significativos da sociedade vasca e posibilitou o nacemento e posterior consolidación de Herri Batasuna en diversas institucións representativas. A existencia desa complicidade pivotaba sobre dous consensos básicos presentes nese mundo: a asunción da vella máxima de que o fin xustifica a utilización de calquera medio para conseguilo e o convencemento de que a práctica da violencia resultaba eficaz para acadar o conxunto dos obxectivos políticos reivindicados. O paso do tempo permitiu comprobar as consecuencias reais desas ideas. Por unha banda, a grave patoloxía moral que implicaba aceitar a persistencia dunhas accións que causaban un grande número de vítimas. E, xunto a iso, a constatación de que esa liña de actuación non era quen de viabilizar aquilo que se postulaba como xustificador da súa existencia. Actualmente, a esquerda abertzale posúe un nivel de presenza institucional equivalente ou inferior ao que teñen organizacións políticas que defenden prantexamentos análogos en Galiza e Cataluña sen que, nestes casos, mediara algo semellante ao que significou ETA.

O que se conta en “Maixabel” certifica a vixencia dun paradoxo: sería desexábel un amplo acordo da sociedade vasca a respecto do sucedido dende os anos 50 do pasado século mais non semella posíbel facelo realidade nun prazo curto. Requírese, sen dúbida, mais tempo para levar adiante os imprescindíbeis procesos de reflexión autocrítica no seo da esquerda abertzale e para abandonar a hipócrita actitude da dereita -empeñada, ademais, no surrealista negacionismo da desaparición de ETA- coa procura obscena de réditos electorais en determinados territorios do Estado. En todo caso, este necesario paso do tempo non vai garantir a consecución de tal consenso. Aí está o exemplo da guerra civil para demostrar a dificultade de establecer un relato único sobre o pasado.