Dilatación ou purificación da identidade

Por iso, fronte ao Estado opresor que busca integrar e asimilar aos/as proletarios/as nómades, nas nacións sen estado temos que facer unha política baseada no respecto e o coñecemento mutuo, que lles posibilite a convivencia e o arraigamento no seu novo pobo. Debemos, de modo especial, facilitarlles o coñecemento da lingua e cultura do país de acollida para que non se vexan abocados a integrarse na do Estado opresor. É dicir, debemos facerlles partícipes do noso, o que conleva dilatar a súa identidade, non renunciar a ela. Tendo en conta que a identidade non é algo inamovible, estático, a dilatación da identidade fálanos dunha identidade dinámica, aberta ao novo.

Así mesmo, de modo recíproco, como cidadáns/as do país de acollida, temos que estar abertos/as e receptivos/as ao novo que nos traen doutros países e culturas para ir dilatando tamén a identidade propia.