Do 28-M ao 23-X: pouco tempo para reflexionar

O adianto das elección xerais ao 23 de Xullo vai imposibilitar, na práctica, unha reflexión demorada no seo das forzas políticas que concorreron nos comicios do pasado domingo, singularmente naquelas que obtiveron uns resultados inferiores ás expectativas que se tiñan xerado previamente. Seguramente, este é un dos motivos explicativos da decisión de rematar inmediatamente coa lexislatura: Pedro Sánchez desexa evitar o perigo de eventuais liortas no seu partido. Se a iso engadimos as oportunidades que ofrece o factor sorpresa, a neutralización da previsíbel campaña de desgaste que promoverían PP e Vox durante os vindeiros meses e o deseño dunha campaña que busca a máxima polarización entre as dúas únicas ofertas gobernamentais posíbeis, teremos un cadro indicativo da folla de ruta establecida polo actual presidente do goberno do Estado.

Tal e como sinalei nun artigo precedente, a cita do pasado 28-M foi concibida -por PP e Vox- como un plebiscito sobre o "sanchismo" -un termo propagandístico fabricado para alimentar un clima emocional de confrontación co primeiro goberno de coalición da historia democrática dende 1977- e provocou unha resposta defensiva do PSOE que se veiculou a través do anuncio de diversas medidas que resultaban mais apropiadas a unha campaña de eleccións xerais.