Do global ao local. Apuntes sobre as eleccións europeas (II)

A superficialidade ou a deshonestidade, ou ambas á vez, dos analistas políticos dos ‘reality show’ estannos anunciando novos ciclos políticos cada xornada electoral - competindo cos ‘analistas globais’ anunciándonos unha nova terceira guerra mundial cada novo conflito -; pero a realidade é ben outra. Desde o 2019 xa estamos de cheo nese novo ciclo político

En España os resultados das pasadas eleccións europeas non difiren en moito das coordenadas nas que se moveron as do resto dos países da Unión.

No campo das opcións liberais, vitoria clara do centro dereita e retroceso da socialdemocracia. No campo das forzas antiliberais e populistas, suba importante da extrema dereita - no caso de España menor do que algúns nos intentan convencer – e caída da esquerda radical ata os niveis da histórica Izquierda Unida nos seus momentos máis baixos.

No campo do nacionalismo periférico. En Catalunya asistimos a un novo capitulo da reestruturación que se leva vivindo no mesmo desde a desaparición da antiga Convengencia. En Euskadi o PNV baixa un novo paso na súa loita pola hexemonía con EHBildu. (Do nacionalismo galego falaremos en profundidade na terceira entrega desta análise en tres capítulos).

Obviamente, cando achegamos a lente ao detalle observamos que no caso español existen unha serie de peculiaridades que modifican as coordenadas europeas e crean unha cartografía algo diferente.

Para entender no momento que estamos debemos volver sobre os pasos da política española ata chegar a dúas datas que explican o momento actual. E deberiamos facelo diferenciando claramente dous momentos que marcan o inicio dun episodio de cambio estrutural (2008- 2011) e de ciclo político no marco do propio episodio (2017-2019).

Entre 2008 e o 2011 produciuse unha tormenta perfecta na política española. O impacto da crise financeira tivo aquí unha maior forza no canto que a burbulla inmobiliaria afectaba a un sistema bancario totalmente insostible. O impacto da crise cebouse especialmente cos máis novos acostumados a medrar baixo a sobreprotección e o relato idílico dunha xeración exitosa que, si ben fora quen de mudar a realidade política, observouse pouco vixiante na deriva da compracencia política e da economía do ‘pelotazo’ fácil. A isto sumábase unha crise de representatividade alimentada polos casos de corrupción que afectada a diferentes institucións do Estado. E en última instancia, a primeira gran crise democrática do modelo político-constitucional do 78.

As prazas enchéronse de xente. A desafección política chegou a niveis descoñecidos. Xurdiron novos instrumentos políticos para cubrir o baleiro que deixaba a ‘casta’. Primeiro en forma de movementos, máis ou menos espontáneos; logo dirixentes da vella esquerda tratando de vender novos produtos; e por último, nesa onda de oportunismo/oportunidade, replicas no espectro da dereita política. Mesmo alguén pensou “había pan para máis chourizos” - nacía a ‘nova política’ - .

En Catalunya este período pos-Estatut coincidiu cos casos de corrupción das elites convergentes e a saciedade da sociedade catalá. Fuxida cada adiante das elites - nacía o ‘proces’ -.

Cando todo parecía indicar que a nova política ía substituír á vella política. Podemos sorpassar ao PSOE e Ciudadanos ía asentar o espazo liberal central a costa do PP, ambos decidiron non estar á altura das circunstancias.

Xaneiro de 2016 foi unha data clave. Podemos boicoteou a posibilidade dun goberno PSOE-Cs e todo derivou nunha volta lenta, pero inexorable, cara a un novo ciclo político. A transversalidade democrática deu lugar ao frontismo político, a indignación da alegría deu paso a crispación social. Podemos a Unidas Podemos (e despois uns cuantos experimentos máis) e Ciudadanos a Vox.