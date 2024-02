Dogmatismo ambiental

É sabido que as dereitas (a ultra e a “moderada”) levan décadas picando pedra no campo andaluz, estremeño, catalán, manchego... Alí onde o latifundio, o mono cultivo, o invernadoiro, as explotacións intensivas e as grandes granxas son o sistema, atoparon terra aboada para sementar o seu discurso da cegueira. Noutros territorios, os do minifundio, as explotacións familiares e as seis vacas de subsistencia, non deron co target que procuraban. Aquí o agro non foi rendible nin antes nin despois mais resiste, se cadra, xusto por iso.

Mentres, Galicia despunta na innovación agrogandeira ecolóxica e/ou sostible. Sen apenas apoio institucional, cada vez son máis os proxectos nesta liña que abren camiños. Vallan como mostra iniciativas como Kalekói, Xanceda, Son de Lugo, Milhulloa, Pazo de Vilane, Trasdeza Natur e tantas máis que rogo perdoen a omisión, debida unicamente a razóns de síntese.

A dereita e a ultradereita non están preocupadas polo campo. Non lles desacouga o máis mínimo o cambio climático ou as súas consecuencias. Non lles importa o benestar dos agricultores e as gandeiras de corte familiar, nin pretenden apoiar a innovación para que nos adaptemos ao que xa chegou. O único que lles desvela é ver se son quen de derrubar os gobernos de progreso e manterse no poder alí onde se lles vota, canalizando o descontento que nace da angustia e as disxuntivas ante as que os novos tempos nos sitúan. Porque, penso eu, en realidade a súa ignorancia é tan enorme que se cadra coidan que con non ollar para a evidencia esta deixará de existir.

Teño boas novas para eles. Se os parámetros climáticos seguen mudando a esta velocidade, é moi probable que, cedo, onde antes tiñamos granxas de porcos ou vacas rematemos criando avestruces. Estarán comodísimas, entre iguais.